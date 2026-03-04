¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ªÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÎßÖ¤áÊª2Áª


¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤ª¤«¤«¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¤ª¤«¤«ßÖ¤á¡×

¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ë¤â¹ç¤¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É(96¡Á97¡ó)¤¬¿åÊ¬¤Ç¡¢100gÅö¤¿¤ê5¡Á8kcal¤ÈÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤á¤Æ¤³¤¦¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï

»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó

ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£²ÈÄí¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆËþÂ­ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥·¥Ô¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª

Instagram @ichise_etsuko

±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï

ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó

´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜ»ØÆ³¤¬¹¥É¾¡£

Instagram @naoko.makino.58

¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¤ª¤«¤«ßÖ¤á

¤ª¤«¤«¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¤´ÈÓ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤

¤ª¤«¤«¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¤´ÈÓ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¤ª¤«¤«ßÖ¤á¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ê¥¢¥¯È´¤­¤º¤ß¤Î¤â¤Î¡Ë¡Ä¾®1Ëç(Ìó130g)¡ã¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¾®¤µ¤á¤Î°ì¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤ë¡ä

¡¦A

¡¡­ø¤Á¤¯¤ï ¡Ä2ËÜ(Ìó35g)¡ã5mmÉý¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä

¡¡­øÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê ¡Ä1/2ËÜÊ¬

¡¡­ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2

¡¦ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª ¡Ä2g

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡

¡Ú ºî¤êÊý ¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÌó3Ê¬¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£[A]¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬55kcal/±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)

¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¤Í¤®±ö¤·¤é¤¹ßÖ¤á

¤´¤ÞÌý¤Ç¤³¤ó¤¬¤êßÖ¤á¤ÆÉ÷Ì£Ë­¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë

¤´¤ÞÌý¤Ç¤³¤ó¤¬¤êßÖ¤á¤ÆÉ÷Ì£Ë­¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¤Í¤®±ö¤·¤é¤¹ßÖ¤á¡×


¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤­¤º¤ß¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä1Ëç(Ìó220g)¡ã½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä

¡¦¤·¤é¤¹´³¤· ¡Ä30g

¡¦Ä¹¤Í¤® ¡Ä1/2ËÜ¡ã5mmÉý¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä

¡¦¤´¤ÞÌý¡¡

¡¦±ö¡¡

¡¦ÁÆ¤Ó¤­¹õ¤³¤·¤ç¤¦

¡Ú ºî¤êÊý ¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÌó3Ê¬¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¡¢¤·¤é¤¹¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤½¤Î¤Ä¤É¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬49kcal/±öÊ¬1.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)

¢¨¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

Ä´Íý¹©Äø¤Ï¤ï¤º¤«1¤Ä¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´¤Ï¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤âºá°­´¶¾¯¤Ê¤á¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò

»£±Æ¡¿Ê¡ÈøÈþÀã¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»