JR東海によりますと、設備確認のため、4日午前11時半ごろから東海道線の豊橋～刈谷の上下線で運転を見合わせています。

【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 豊橋～刈谷 上下線で運転見合わせ 設備確認のため（4日正午時点）