Snow Manの公式Xが更新され、13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」の発売に向けた新アーティスト写真が公開された。

■Snow Man、新アーティスト写真公開

公開されたのは、4月29日にリリースされる13thシングルにあわせて解禁された最新のアーティスト写真。

メンバー9人がブラックを基調としたレザーコーデに身を包み、クールな表情で並ぶ姿が印象的なカットとなっている。

全体はブラックで統一されたスタイリングが印象的。赤いレザーグローブをアクセントとして取り入れたモードな衣装が、シックな世界観を際立たせている。

■個性が光るソロカットも

さらに、3投稿に分けてメンバーのソロカットも公開された。鋭い視線を向けるクールな表情や、やや伏し目がちなアンニュイな表情を披露。レザージャケットのインにタンクトップやシャツ＆ネクタイ、チェーンネックレスを合わせるなど、メンバーごとの個性が光るビジュアルとなっている。

統一感のあるスタイリングが個性とオーラを際立たせる今回のアーティスト写真に、ファンからは「圧巻オーラ」「9人並ぶと圧倒的覇王感」「別格」「これぞSnow Man」「トリプルA面！」「スタイルの良さが際立ってる」「めめだてさく一歩前に出てる！」「最高にかっこいい」など、多くの反響が寄せられている。

■渡辺翔太＆阿部亮平＆佐久間大介は個人Instagramで新アー写を公開

Snow Man

