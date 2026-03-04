郷ひろみ、70歳の記念すべき日に披露したエネルギッシュでメモリアルな「2億4千万の瞳」映像を特別公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

郷ひろみのライブBlu-ray＆DVD『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』（3月4日リリース ※メイン写真）より、エネルギッシュでメモリアルな「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」の映像が特別公開された。

■日本武道館公演では2日間で70曲を歌唱

2025年末の『NHK紅白歌合戦』での「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」の絶唱も記憶に新しい郷ひろみ。公開された映像も、70歳の記念すべき日に披露した圧倒的なパフォーマンスとなっている。

『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』は、郷ひろみ70歳の誕生日となった記念すべき日に開催された日本武道館公演2DAYS公演を完全収録したパッケージ。

2日間で70曲という前代未聞の挑戦に加え、デビュー曲「男の子女の子」から大ヒット曲「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「言えないよ」まで数々の楽曲を披露したライブの熱気が、そのまま感じられる映像になっている。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』

