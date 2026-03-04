松田好花、日向坂46卒業後初ドラマ！『架空名作劇場』第2弾にて主演に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松田好花が、5月4日・11日に放送される『架空名作劇場』第2弾にて地上波ドラマ初主演を務めることが決定した。

■若きテレビマンたちが“架空の名作ドラマ”に挑戦

本作は、“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦する。

2025年8月に第1弾となる『人情刑事 呉村安太郎』が放送され、放送中のXでのトレンド入りや、TVer・YouTubeなどで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど、人気のコンテンツとなった。

その反響を受け、『架空名作劇場』第2弾として完全新作ドラマの制作が決定。今回も前作同様、YouTube再生数470万回超えの『友近サスペンス劇場』を筆頭に、80～90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組む。

主演を務めるのは、日向坂46を卒業し、地上波ドラマ初主演となる松田好花。今回はどんな“あの頃”の名作ドラマが地上波に帰ってくるのか？

メイン写真：(C)Seed & Flower LLC

■『人情刑事 呉村安太郎』上映会イベント開催決定

さらに、『架空名作劇場』第2弾の放送決定を記念して、『人情刑事 呉村安太郎』上映会イベントの開催が決定した。イベントには、主演を務めた平子祐希（アルコ＆ピース）、『架空名作劇場』第2弾の主演を務める松田好花、そしてその2作品の監督を務める西井紘輝の3名が登壇予定。あの“名作”を大きなスクリーンで見られる他、撮影の裏話などを聞ける貴重な機会となる。

なお、本イベントのチケットは絶賛発売中。

■番組情報

テレビ東京『架空名作劇場』第2弾

05/04（月）24:30～25:00

05/11（月）24:30～25:00

主演：松田好花

