Aぇ! group、“僕”と“私”それぞれの視点で交互に紡がれるバラード曲「哀結び」リリックビデオ公開

Aぇ! groupが、2ndアルバム『Runway』の収録曲「哀結び」のリリックビデオを公開した。

■アコースティックギターのアルペジオから始まるバラード曲

2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリースしたAぇ! group。前作1stアルバム『D.N.A』を大きく上回り、自身初の初週売上30万枚超えのセールスを記録し、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得（3月9日付）。さらに、音楽番組で初披露した「Fashion Killa♡」のパフォーマンスがトレンド入りを果たすなど、各方面で大きな話題を呼んでいる。

「哀結び」は、流麗なピアノと儚く響くアコースティックギターのアルペジオから始まるバラード。壊れてしまったふたりの時間に縋る想いを、“僕”と“私”それぞれの視点から交互に描き出し、繊細かつ情感豊かなボーカルが物語を紡いでいる。楽曲とともに映し出される歌詞が、楽曲の世界観への没入感をよりいっそう高める映像に仕上がった。

また、Aぇ! groupは3月7日より全国8都市・全30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催。アルバム『Runway』を携えたステージで、さらなる進化を遂げたパフォーマンスを披露する。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『Runway』

