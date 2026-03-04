　4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2010円安の5万4140円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4090.11円に対しては49.89円高。出来高は6万9933枚となっている。

　TOPIX先物期近は3620ポイントと前日比147ポイント安、現物終値比8.04ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54140　　　　 -2010　　　 69933
日経225mini 　　　　　　 54135　　　　 -2015　　 1035900
TOPIX先物 　　　　　　　　3620　　　　　-147　　　 81066
JPX日経400先物　　　　　 32800　　　　 -1320　　　　9398
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　 -32　　　　7200
東証REIT指数先物　　　　1960.5　　　　 -21.5　　　　 190

株探ニュース