日経225先物：4日正午＝2010円安、5万4140円
4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2010円安の5万4140円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4090.11円に対しては49.89円高。出来高は6万9933枚となっている。
TOPIX先物期近は3620ポイントと前日比147ポイント安、現物終値比8.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54140 -2010 69933
日経225mini 54135 -2015 1035900
TOPIX先物 3620 -147 81066
JPX日経400先物 32800 -1320 9398
グロース指数先物 707 -32 7200
東証REIT指数先物 1960.5 -21.5 190
株探ニュース
