トラウマ回も探せるぞ！「まんが日本昔ばなし」公式サイトが開設

1975年の放送開始から50周年を迎えた国民的アニメ「まんが日本昔ばなし」。

長年日本中から愛されてきた本作を令和の時代に届け直すべく、2026年3月3日、ついに公式サイトが正式に開設されました。

■ 懐かしのエピソードを直感的に探せるデータベース機能

開設された公式サイトは、作品の最新情報を発信するだけでなく、各エピソードのデータベースとしての役割も担っています。

ずらりと並んだサムネイル画像から直感的に選択したり、「登場人物」や「ジャンル」から絞り込んで検索することで、エピソードの詳細な解説を見ることが可能。

現在情報を閲覧できるのは30エピソード分となっていますが、今後は利用者の居住地や故郷に伝わる「ご当地むかし話」を知るきっかけにするなど、ファンとの接点を強化。時代に即した形で作品の価値を再認識できる機会を創出していくとしています。

■ 「閲覧注意」「因果応報」……大人になった今こそ見返したい不穏ワードによる絞り込みも

この「ジャンル検索」機能において、特に注目したいのがその分類。

「いのち」「とんち」「どうぶつ」といった優しいタグに並んで、「閲覧注意」「不完全燃焼」「因果応報」といった、不穏なワードも用意されています。

「まんが日本昔ばなし」といえば、ハッピーエンドばかりではなく、時に不条理な結末や淡く苦い物語、そして今なおネット上で語り草となっている“トラウマ級の怖い話”が描かれていたことでも知られています。子どもたちに社会の現実や多様性を学ぶきっかけを多く生んだ、同アニメらしい分類タグといえるでしょう。

■ 貴重なフィルムや原画をデジタル化する地道な保全活動

今回、こうした充実の公式サイトが開設された背景には、運営元である株式会社愛企画センターによる地道な文化保全活動がありました。

同作はこれまで、作品を継続的に届けていくための新たな取り組みが必要な状況にあったといいます。長年倉庫に眠っていた膨大な数のフィルムや貴重な原画を回収し、適切な環境下に移送。全1470本にも及ぶ作品のアナログデータを一つひとつデジタルに変換するという、遺跡発掘のような手作業を経て、今回の公式サイト開設や公式YouTubeチャンネルでの動画公開へと繋がりました。

■ 最新AI技術で「あの声」のまま多言語化も準備中

さらに今後は、最新のAI技術を利用することで、市原悦子さんと常田富士男さんによるあの懐かしい声色を保った「多言語吹き替え版」も用意し、世界中の人々に日本を知ってもらうための展開も準備中とのこと。

また、3月20日からは、CS放送「キッズステーション」にて放送が開始されることも決定しています。

公式サイトのキーワードは「未来のために、昔をひらく」。思い出の作品を改めて見返したい大人たち、そして初めて作品を知る子どもたちにとっても、この“いつまでも色褪せない日本の心”に触れるきっかけのひとつとなることでしょう。

