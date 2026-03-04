タレントの若槻千夏（41）が、3日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。SNSに送られてくるDMの内容を明かした。

同番組では、トランプのババ抜きで、ジョーカーをどこに置くかで分かる心理テストを実施。「端」「真ん中」「相手が取りそうなところ」「敢えて分かるように」の4つの選択肢から、若槻は「見せ札にして、“これなワケないや”みたいな感じで、そういう演出もしたい」と、「あえて分かるように」を選んだ。

この心理テストは「遭いやすい金銭トラブル」が分かるというもので、「水増し請求、詐欺トラブル」との診断結果だった。若槻は「何か嫌なんだけど」と苦笑いしながら「ホントに私のプライベートで来るDM、業者、投資詐欺、PR商材ばっかりかも」と嘆いた。

「“今、海外でこういうのが流行ってます”とか。あと“お金を貸してください”とか」と明かすと、ゲスト出演したタレント・アレン様は「“お金貸してください”はある、私も。ご住所と、個人情報を全部送ってくる人いますよ」と解説。若槻は「1回、Googleマップで見ちゃった」と打ち明け、2人で爆笑していた。