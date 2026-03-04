阪神は野球振興プロジェクト「TRIAL BASEBALL―BRIDGE TO THE FUTURE―」を立ち上げ、野球振興活動に取り組む計画を4日、発表した。

阪神は25年度から「野球振興室」を設置し、普及活動に取り組んできた。就学前児童と小・中学生に野球を指導する「タイガースアカデミー」、女子野球の「タイガースWomen」に加え、現役選手、秋山拓巳ベースボール・アンバサダーを旗振り役とし、糸井嘉男スペシャル・アンバサダー、岩田稔コミュニティ・アンバサダーを中心とした球団OB、アカデミーコーチによる野球教室や女子野球教室、部活動地域展開支援、独立リーグ球団との交流試合・イベント等の「普及・振興活動」を3本目の柱とし、全国的規模で野球人口拡大のための仕組み作りをスタートさせる。

▼岩田稔CA 昨年1月に野球振興室となって以降、野球教室での指導のお声がけをたくさん頂くなど、球団の野球振興に対する今まで以上の本気度を感じています。この度、「TRIAL BASEBALL」という名称で、野球教室を始めとする普及・振興活動を総称していくということは、非常に分かりやすいと思いますし、今回発表されたロゴも「虎」を連想させていて、「TRIAL BASEBALL」はタイガースが行っている取組みだと連想できる素晴らしいデザインだと思います。私自身も1型糖尿病患者として、啓発活動などの社会貢献活動を行っておりますが、引き続きタイガースのコミュニティアンバサダーとして、野球界への恩返しの意味も込め、タイガースの野球振興活動に一層協力していきたいと思います。