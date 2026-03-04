ちょっと太ってる？人気漫画家『ポケモン』初期絵ピカチュウ描く
人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が4日、自身のXを更新。ゲーム『ポケットモンスター赤・緑』に登場するピカチュウを描いたイラストを投稿した。
【画像】ちょっと太ってる？大川ぶくぶ先生が描いた初期絵のピカチュウ
シリーズ初代『ポケモン赤・緑』（1996年発売）のリメイク作品『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』（FRLG）が発売されたことを受け、イラストには初代絵柄のピカチュウが描かれている。
ポケモンと言えば、シリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』（ポケモン風波）が、Nintendo Switch 2専用ソフトで、2027年に全世界同時発売されることが決定。1996年に発売された1作目『ポケットモンスター赤・緑』から記念すべき10作目となり、最初に選べる3匹のパートナーポケモンも先日発表された。
なお、最初のパートナーとなる3匹の名前は草タイプが「ハブロウ」、炎タイプが「ポムケン」、水タイプが「ミオリー」となる。
