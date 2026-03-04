薬丸裕英、妻・石川秀美さんに“出前”した彩り豊かな昼ごはんを披露「妻が喜んだ絶品ランチ」
タレントの薬丸裕英（60）が3日、「夫Uberが届けたランチ」と題し自身のブログを更新。妻で元アイドル歌手・石川秀美さんに“出前”した彩り豊かな昼ごはんを披露した。
【写真】「妻が喜んだ絶品ランチ」薬丸裕英が妻・石川秀美さんに"出前"した彩りランチ
薬丸は、自身がMCを務めるテレビ東京『なないろ日和！』で、寿司職人の野本やすゆきさんから家庭でも作れる「絶品ちらし寿司」のレシピを教わったことに触れ、番組終了後に野本さんから“お裾分け”してもらったことを明かした。
まぐろやサーモン、卵焼き、いくらなど“カラフル”な具材が彩りよく盛り付けられた華やかなちらし寿司を手に、薬丸は「夫Uber」として自宅へ。桃の節句に、妻・秀美さんへサプライズのデリバリーを敢行した。
「妻が喜んだ絶品ランチ」と満足げにつづる一方で、「夫Uberは直ぐに家を後にしました笑笑」と、多忙な合間を縫ってのスマートな届けっぷりをユーモアたっぷりに報告している。
薬丸と秀美さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
