薬丸裕英（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　タレントの薬丸裕英（60）が3日、「夫Uberが届けたランチ」と題し自身のブログを更新。妻で元アイドル歌手・石川秀美さんに“出前”した彩り豊かな昼ごはんを披露した。

【写真】「妻が喜んだ絶品ランチ」薬丸裕英が妻・石川秀美さんに“出前”した彩りランチ

　薬丸は、自身がMCを務めるテレビ東京『なないろ日和！』で、寿司職人の野本やすゆきさんから家庭でも作れる「絶品ちらし寿司」のレシピを教わったことに触れ、番組終了後に野本さんから“お裾分け”してもらったことを明かした。

　まぐろやサーモン、卵焼き、いくらなど“カラフル”な具材が彩りよく盛り付けられた華やかなちらし寿司を手に、薬丸は「夫Uber」として自宅へ。桃の節句に、妻・秀美さんへサプライズのデリバリーを敢行した。

　「妻が喜んだ絶品ランチ」と満足げにつづる一方で、「夫Uberは直ぐに家を後にしました笑笑」と、多忙な合間を縫ってのスマートな届けっぷりをユーモアたっぷりに報告している。

　薬丸と秀美さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。