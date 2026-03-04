キンタロー。 初出しモノマネ披露 クセ強リポーターのロケを野々村友紀子がガチ採点【コメントあり】
MBSはきょう4日、放送作家でタレントの野々村友紀子の冠特別番組第2弾『野々村友紀子を黙らせろ!!』（後11：56 ※関西ローカル）を放送する。
【番組カット】初だし新作！野々村友紀子のモノマネを披露するキンタロー。
今注目の「めっちゃ調子のええスポット」を、個性豊かなリポーターたちが楽しく紹介。主婦・NSC講師・構成作家と多角的な視点を持つ野々村が、ハチャメチャなロケVTRに愛のムチを飛ばす。前回に続き進行役としてアンタッチャブルの柴田英嗣が出演する。
前回の放送を見た野々村が「柴田くんについて黙っていられないことがあった」と、スタジオ冒頭から柴田にダメ出しをするなど、収録は波乱の幕開けに。「ボケに走りすぎて情報がおろそかになるのはNG」という厳格な基準のもと、5つの項目で作成された「ええロケ五角形チャート」でガチ採点を行う。
キンタロー。は野々村友紀子やアンタッチャブル山崎の初出し新作モノマネを引っ提げ、本人を黙らせるべく参戦。あまりの気迫に、野々村からも「血しぶき上げながら（!?）見てほしい」と語られるほど。大谷似翔平は、話題の二刀流ならぬ“三刀流”フィットネス施設をリポート。顔だけそっくりな大谷翔平選手になりきり、フィットネス施設を大調査する。「明日からWBC」というタイミングで、本家さながらの（？）活躍を見せられるか。
芸歴19年目のお笑いコンビ・スカチャン（ヤジマリー。、みや）は初の大阪ロケで旅のお供にピッタリなポイ活情報をリポート。ベテランの意地を見せるはずが、予期せぬ大御所との遭遇でロケは予測不能な展開に。横川尚隆は教育現場「東進衛星予備校」へ。特殊メイクで気合十分の横川が、最先端の教育現場をリポート。IQ低めの筋肉男は、野々村を黙らせるロケができるのか。
野々村友紀子コメント
今回もロケに『変な人』がいっぱい行っています（笑）。他の番組では絶対に見られないような、この番組ならではの独特なロケが見られるので、ぜひ視聴者の皆さんも一緒に『採点』しながら楽しんでほしいです。 特に、まさかのあの“ショウヘイ”さんがロケに行ってくれるなんて……という驚きの目線で見てもらいたいですし、キンタロー。ちゃんの新作モノマネロケは、もはや『血しぶき上げながら』 ぜひご覧ください！
【番組カット】初だし新作！野々村友紀子のモノマネを披露するキンタロー。
今注目の「めっちゃ調子のええスポット」を、個性豊かなリポーターたちが楽しく紹介。主婦・NSC講師・構成作家と多角的な視点を持つ野々村が、ハチャメチャなロケVTRに愛のムチを飛ばす。前回に続き進行役としてアンタッチャブルの柴田英嗣が出演する。
キンタロー。は野々村友紀子やアンタッチャブル山崎の初出し新作モノマネを引っ提げ、本人を黙らせるべく参戦。あまりの気迫に、野々村からも「血しぶき上げながら（!?）見てほしい」と語られるほど。大谷似翔平は、話題の二刀流ならぬ“三刀流”フィットネス施設をリポート。顔だけそっくりな大谷翔平選手になりきり、フィットネス施設を大調査する。「明日からWBC」というタイミングで、本家さながらの（？）活躍を見せられるか。
芸歴19年目のお笑いコンビ・スカチャン（ヤジマリー。、みや）は初の大阪ロケで旅のお供にピッタリなポイ活情報をリポート。ベテランの意地を見せるはずが、予期せぬ大御所との遭遇でロケは予測不能な展開に。横川尚隆は教育現場「東進衛星予備校」へ。特殊メイクで気合十分の横川が、最先端の教育現場をリポート。IQ低めの筋肉男は、野々村を黙らせるロケができるのか。
野々村友紀子コメント
今回もロケに『変な人』がいっぱい行っています（笑）。他の番組では絶対に見られないような、この番組ならではの独特なロケが見られるので、ぜひ視聴者の皆さんも一緒に『採点』しながら楽しんでほしいです。 特に、まさかのあの“ショウヘイ”さんがロケに行ってくれるなんて……という驚きの目線で見てもらいたいですし、キンタロー。ちゃんの新作モノマネロケは、もはや『血しぶき上げながら』 ぜひご覧ください！