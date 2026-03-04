前足を伸ばす猫。飼い主が触った瞬間、即座に引っ込める姿に、SNSでは話題となっている。

【映像】塩対応する瞬間（実際の映像）

ボックスの中から前足を伸ばしているのは保護猫のミシェルちゃん（推定6歳）。その可愛いポーズに吸い寄せられるように飼い主はミシェルちゃんのもとへ。伸びた前足をそっと掴もうとするが、飼い主（@michelle230430）の手から逃れるように、前足を引っ込めてしまった。これには飼い主も「なんで…握手会OKかと思ったのに」とショックを隠し切れない。

普段のミシェルちゃんは一緒に暮らす犬のロベルタちゃんと猫のミアちゃんの面倒を見てくれる優しいお姉ちゃん。一方で、観察力があって賢いが故にいたずらに困ることもあるんだとか。この時、飼い主を誘うかのように前足をピーンと突き出していたミシェルちゃん。あと少しという絶妙のタイミングで引っ込めてしまうとてもツンデレなミシェルちゃんだった。

この動画を見た人からは「もしかして有料だった！？w」「グータッチをしたかったんだろうなぁw」「ちゃんとチュール払った？」「めっちゃ塩 w」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）