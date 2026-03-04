歌手ジャスティン・ビーバー（32）が、妻でモデルのヘイリー・ビーバー（29）と共にプライベートで来日して東京で誕生日を祝ったことが分かった。

1日に32歳の誕生日を迎えたジャスティンは、自身のSNSに日本滞在中の様子を公開。「誕生日を一緒に過ごしたい人はほかにいない」とキャプションを添え、バースデーケーキを前にヘイリーと顔を寄せ合う仲睦まじいショットやキャンドルを吹き消す姿などを披露し、不仲説を一蹴した。

一方のヘイリーも、自身のインスタグラムで夜の東京タワーをバックにジャスティンがこめかみにキスをする写真や日本食を楽しむ様子などを複数枚公開しており、夫婦で日本を楽しむ様子が伺える。

親日家のビーバー夫妻は、昨年12月にもジャスティインが手がけるアパレルブランド「SKYLRK（スカイラーク）」の世界初となるポップアップストア開催に合わせて揃って来日したばかり。ヘイリーが愛息子を妊娠中の2024年5月にも京都観光を楽しむなど、たびたびお忍びで日本を訪れており、今回のサプライズ来日も日本のファンを喜ばせている。（千歳香奈子）