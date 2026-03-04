OpenAIの米国防総省との契約が裏目に - ChatGPT急失速、ClaudeがApp Store首位へ OpenAIの米国防総省との契約が裏目に - ChatGPT急失速、ClaudeがApp Store首位へ

OpenAIが米国防総省(DoD)との契約締結を発表した直後、米国における「ChatGPT」のアンインストールが急増した。一方で、競合のAnthropicの「Claude」はApp Storeの米国無料アプリランキングで初めて首位に立ち、ChatGPTを2位に転落させた。



