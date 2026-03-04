生成AI使用でデータ分析から具体的なアクション提示まで自動化する「GENELYST β版」提供開始
KUIXは、生成AIを活用したデータ分析サービス「GENELYST(ジェネリスト) β版」の提供を開始した。
質問と回答
「GENELYST β版」は、生成AIを活用してデータ分析と意思決定のプロセスを効率化するサービス。多くの企業で課題となっている「データ分析は行っているが、単なるレポート作成で終わり、具体的なアクションに繋がっていない」という状況を打破するために開発された。
データ可視化から洞察、具体的なアクション案の提示までを自動的に実施するのが特徴。ユーザーが見たいデータを指示するだけで生成AIが的確に回答する。その際に使用されたSQLも確認できるため、内容の透明性と信頼性が担保される。
分析時のブレークダウン
また、プロンプトを通じて深掘り分析を行うことも可能。組織内の誰でも具体的な施策案を導き出し、意思決定を行える環境を提供する。
煩雑なレポート作成作業も不要。対話内容をボタン一つでレポート化する機能を搭載している。
レポートの自動作成
