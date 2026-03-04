【プラコロ】 7月 発売予定 価格： 初回限定価格 各500円 通常価格 各990円

BANDAI SPIRITSは、7月より、運と戦略のサイコロポケモンバトル「プラコロ」のリニューアル商品を発売する。初回限定価格は各500円、通常価格は各990円。

「プラコロ」は、バンダイより1997年に発売された商品。2026年はポケモン30周年であることも記念し、クリーチャーズ、ポケモン、BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンが手を組み、約30年の時を経てアップデートして再び登場する。

「プラコロ」リニューアルは、BANDAI SPIRITSの“「作る」と「遊ぶ」がひとつになったテーブルトップゲーム体験を世界へ”をコンセプトとする新ブランド「BANDAI TABLETOP GAMES」始動の一環として展開される商品の1つ。

プラモデル事業で培ったものづくりの技術をベースに、新しいホビーエンターテインメントを提案していくとし、「プラコロ」のほか、ミニチュアボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」などが新ブランド第一弾として発表された。

今回実施されたメディア向けの発表会では「プラコロ」の実物も展示。パッケージのほか、プレイシート、キャラカード、サイコロ型のポケモン“キャラコロ”、6面体のサイコロ“エネコロ”などがお披露目されたので、撮り下ろしとともに商品概要を紹介していく。

「プラコロ」商品詳細

7月発売予定

発売場所：店頭やWEB

発売内容

スタートセット

価格：初回限定価格 各550円、通常価格 各990円

2セット揃えばすぐにバトルして遊べる「スタートセット」。

たんけんボックス

［商品名］ プラコロ スタートセット フシギダネ 01 プラコロ スタートセット ヒトカゲ 02 プラコロ スタートセット ゼニガメ 03 プラコロ スタートセット ピカチュウ 04 プラコロ スタートセット イーブイ 05 プラコロ スタートセット ミュウ 06［セット内容］ キャラコロ 1個 エネコロ 3個 カスタムチップ 18個 キャラカード 1枚 ワザカード 7枚 ライフカウンター 1個 プレイシート＆取扱説明書 1枚

価格：385円

プラコロ スタートセット（別売）と組み合わせてバトルができる「たんけんボックス」。

遊び方の概要

キャラコロについて

［セット内容］ キャラコロ 1個 カスタムチップ 4個 キャラカード 1枚 ワザカード 5枚 取扱説明書1.プラコロは自分のポケモン（キャラコロ）と相手のポケモンを戦わせる2人用ゲーム 2.キャラコロとエネコロを振ってワザカードに書かれたワザを使い、相手のポケモンにダメージを与える 3.相手のHPを0にしたプレイヤーの勝ちとなる

サイコロ型のポケモン“キャラコロ”。キャラコロは普通のサイコロと異なり、ポケモンの形になっているため、そのポケモンの形によって出る向きの確率が変わる。

エネコロについて

ワザを使うために必要な「エネルギー」を示す、6面体のサイコロ。6面のうち2面は固定されているが、4面はチ

ップを使ってワザをカスタムすることができる。カスタムチップには、2つの「エネルギー」を持つチップもある。

ワザカードについて

ワザカードには、ワザ成功に必要なエネルギーの種類・個数と、キャラコロ効果が書かれている。キャラコロ×1、エネコロ×3を同時に振って、選んだワザに書かれている数ぶんのエネルギーが出たらワザが成功。ワザが成功した場合はキャラコロ効果（追加効果）発動の有無を確認して、相手にダメージや追加効果を与える。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.