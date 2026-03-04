泥パックなのにつっぱらない。ハーバーが3種のクレイ配合の泥パック発売
ハーバー研究所は4月20日、泥パック「ミネラルクレイマスク」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
ミネラルクレイマスク
同商品は、フランス産ホワイトクレイ、ブラジル産ローズクレイ、沖縄産マリンシルトといった美肌に効果があるといわれる3種のクレイを配合し、毎日の洗顔では落としにくい汚れや古い角質を吸着除去するパック。
うるおい成分である発酵ローズハチミツやローズプラセンタも配合した。2〜3分パックし洗い流すだけで、ゴワつき・ザラつき・毛穴の黒ずみをやさしくオフする。泥パック特有のつっぱり感を感じさせず、透明感のあるもっちりとしたハリ肌へ導く。
価格は120g入り1,980円。
ミネラルクレイマスク
同商品は、フランス産ホワイトクレイ、ブラジル産ローズクレイ、沖縄産マリンシルトといった美肌に効果があるといわれる3種のクレイを配合し、毎日の洗顔では落としにくい汚れや古い角質を吸着除去するパック。
うるおい成分である発酵ローズハチミツやローズプラセンタも配合した。2〜3分パックし洗い流すだけで、ゴワつき・ザラつき・毛穴の黒ずみをやさしくオフする。泥パック特有のつっぱり感を感じさせず、透明感のあるもっちりとしたハリ肌へ導く。
価格は120g入り1,980円。