櫻坂46田村保乃＆守屋麗奈の“プリ動画”公開「伝説級」「美人お姉さん2人組」と絶賛相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/04】櫻坂46の写真集「櫻撮VOL.01」（講談社／3月17日発売）の公式X（@sakusatsu_46）が投稿した動画が話題を呼んでいる。
【写真】櫻坂46美人メンバー2人が密着
3月3日「櫻撮」公式Xは櫻坂46の田村保乃と守屋麗奈がプリクラ撮影をしている様子を収めた“プリ動画”を投稿。うさぎの耳をつけた2人がシャッター音に合わせて色々なポーズを披露した。
この動画にファンからは「美人お姉さん2人組」「わちゃわちゃしててかわいい」「伝説神動画！」と絶賛の声や、「ぜひこのプリを商品化してほしい！」とリクエストも寄せられた。
写真集「櫻撮」では、これまで週刊誌「FRIDAY」の連載で掲載されていたカットに加えて、大量の未公開カットを掲載予定。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットになる予定だ。（modelpress編集部）
【タイトル】櫻坂46写真集 櫻撮（さくさつ）VOL.01
【発売日】2026年3月17日（火）
【撮影】櫻坂46
【版元】講談社
【カバー展開】4種類
1.通常版／2.HMV限定版／3.楽天限定版／4.アマゾン限定版
※中ページは同じもの
【Not Sponsored 記事】
◆櫻坂46田村保乃＆守屋麗奈、色々なポーズ披露
◆田村保乃＆守屋麗奈のプリ動画に反響
◆「櫻撮（さくさつ）VOL.01」
