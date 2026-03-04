頑張ってる感なく、大人可愛い♡【40・50代】に似合う「ミニボブ」見つけたーー！

首元がすっきりと見えるミニボブは、大人の可愛らしさと洗練された印象を両立できるスタイル。短い中にも女性らしさを与えてくれる絶妙なレングスで、日々のスタイリングも楽にできそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、気負わずに今っぽさを楽しめるミニボブをご紹介します。

耳掛けですっきり見せるくびれミニボブ

顎ラインの上でカットした、プツッとしたライン感を残したミニボブです。毛先を外ハネにさせてくびれを作ることで、メリハリのあるシルエットを実現。サイドは耳に掛けてスッキリとまとめることで、清潔感のある大人な抜け感を演出しています。

暖色ブラウンが映えるラフな外ハネボブ

まろやかな暖色ブラウンのカラーが、髪を健康的に見せてくれるミニボブスタイル。ナチュラルな外ハネをベースに、さりげないカールの質感を加えることで、柔らかな表情を引き出しています。ラフな動きが程よいこなれ感を生み、自然体なオシャレを楽しみたい人にフィットしそうです。

丸みシルエットが美しいストレートミニボブ

ストレートタッチの質感を活かし、毛先をわずかに内側へ入れたミニボブです。ほどよい丸みを持たせたシルエットが、大人世代の気になるボリューム感を上品にカバー。柔らかな毛流れが知的な印象を与え、どんな装いにもなじみやすい落ち着いた佇まいに仕上がりました。

パーマの質感を活かしたベージュのミニボブ

以前にかけたウェーブパーマの動きを活かしてカットした、ふんわりと軽いミニボブです。白髪をぼかすようにナチュラルトーンのベージュで染めることで、柔らかな透明感をプラス。ウエット感のあるスタイリングとも相性がよく、無理のないオシャレなニュアンスに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@naokisakon様、@hair_by_keiko様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里