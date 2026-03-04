治安悪化はウソ！？ 専門家が斬る、高市政権「現実無視」の外国人規制が地方を潰す日

治安悪化は嘘？ データが示す真実

日本で働く外国人の数が、’12年から過去最多を更新し続けている。厚生労働省によると、’25年10月末時点の人数は前年比11.7％増の約257万1037人。構造的な人手不足で、外国人労働者に頼らざるを得ない日本経済の実情が垣間見える。

一方で、政府は１月にまとめた外国人に関する総合的対応策で「秩序ある共生」を強調し、法やルールを逸脱する外国人に厳正に対処する方針を打ち出している。外国人政策は２月８日投開票の衆院選でも争点の一つになり、与野党が規制強化策を公約に掲げた。

自民党は「在留資格の審査や管理の強化」を明記。日本維新の会は「外国人比率の上限設定」、参政党も「受け入れ総量の厳格化」を提唱し、日本保守党は「移民はいったんストップ」と訴えた。

各党が掲げた外国人に関する規制強化策に対し、移民研究の第一人者である国立社会保障・人口問題研究所の是川夕さんは「現実を見ていない」と話す。

「人手不足は地方でより深刻化しています。地方の経営者は外国人を安い労働力と見なして雇用しているのではなく、熟考した上で地域の貴重な担い手として受け入れている。その結果として、外国人労働者がこれだけ増えているわけです」

そもそも、「移民政策はとらない」との建前を堅持しながら、労働力確保を目的に外国人の受け入れを進めてきたのは自民党政権だ。1993年に「技能実習生」の受け入れを開始し、’19年には新たな在留資格「特定技能」を創設。’27年度には「技能実習」に代わる在留資格として「育成就労」を新設する。

その外国人労働者を、政府は総合的対応策で規制や管理の対象にするというのか。

「ルールを守らない外国人には厳正に対応すると言っていますが、現行の在留管理システムでそれに該当する外国人は、優先順位の高い問題として対処しなければならないほどいません。

現在、日本に暮らす在留外国人は400万人近くに上り、年間4000万人以上の観光客が訪日します。非正規滞在の人は約７万人で、在留外国人の２％にも満たない。しかも、その人たちの日本での平均滞在日数は、データを見ると40日間です。

一時的にオーバーステイしたとしても、１ヵ月ほどの間に在留資格が正規化されるか帰国している。入管移民政策においては、政府が言う『ルールを守らない外国人』はほとんどいないことになります」

衆院選では、「外国人が増えると治安が悪くなる」「社会保障にタダ乗りされる」など、ネット上で飛び交う排外主義的な言説を意識した規制強化策を掲げる主張も見られた。

「外国人と治安の関係について言うと、個別の事件はあったにせよ、地域全体の治安を悪化させるようなケースはこれまでもありません。外国人の受け入れが進む中、外国人の犯罪率自体は低下の傾向が見られます。

実際、’90年代に約130万人だった外国人人口は’23年には370万人と３倍近く増加したものの、刑法犯の検挙人数は’90年代半ばの１万2000人から’24年は１万464人と減少している。つまり、外国人人口の増加は、治安の悪化にはまったくつながっていない。むしろ改善しているんです」

規制強化は地方への「災害」だ

昨年９月の自民党総裁選所見発表から、外国人への規制強化に前のめりな発言を口にしてきた高市早苗首相。20日の所信表明演説でも、改めて「外国人の問題ある行為に毅然と対応する」と述べた。

生産年齢人口の減少が著しい今の日本に果たして、「現実を見ていない」ような外国人への規制強化策は必要だろうか。

「規制強化は必要ないでしょう。政府が設置した『外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議』が１月に外国人政策担当の小野田（紀美）大臣に手交した意見書で、政策形成の前に前提となる立法事実をしっかり調査し、実態を正確に把握するよう提言していますが、私もその通りだと考えます。

また有識者会議は、意見書の冒頭でこうも述べています。日本は国籍の別なく基本的人権を保障する『内外人平等の原則』を国際社会に宣言している国で、この戦後日本社会の基本原則を踏まえて進めていく必要があると。

我が国が国際社会に対して約束した原則を守ることと、政策形成に必要なエビデンスを積み上げること。この２つがなければいかなる規制であれ、正当性も有効性も担保されないと思います」

高市政権の外国人対策強化に、地方では「外国人は地域産業の担い手。国は現場を理解していない」など不満の声が上がっている。全国知事会も昨年11月に「多文化共生社会の実現を目指す共同宣言」で、国に対して「国民が冷静に議論できるよう、正確なデータに基づく積極的な情報発信を働きかけていく」と強調した。

「政府が打ち出した総合的対応策に対して、地方は、外国人との共生に向けた支援の重点化のほうに期待を寄せています。事実として確認が取れない問題に対処するために、国が受け入れの抑制につながるような政策を推し進めるというのは、地方にとって災害でしかありません。

私は地方で話をするときには、国をあてにせず自分たちで地域の生存戦略を考えていきましょうと伝えています。日本では毎年80〜90万人ぐらい人口が減っているわけですから、国に期待していたら手遅れになる。悠長に構えている暇はないと思います」

AIやロボットは労働力不足を補う有力な手段の一つとされるが、是川さんは「AIなどで生産性を高めても、外国人材に頼らなければ日本が経済成長を続けることは難しい」と指摘する。

「昨年の７月に日本経済研究センターが公表した推計によると、日本でAIの実装がかなりハイペースで進んだとしても、外国人の受け入れを停止した場合、’30年代後半から経済は恒常的なマイナス成長に陥るという結果が出ています。

本来、現在のような産業社会において労働投入量は経済成長の決定打にはなりにくいはずですが、現在の日本の人口減少のペースは非常に急激で、経済に対するマイナスの影響は無視できません。よほど荒唐無稽なシナリオを想定しない限りは、生産性の向上だけでマイナス分を補うのは無理だと思います」

日本が「選ばれ続ける」本当の理由

冒頭で触れた通り、日本で働く外国人は今のところ増えている。だが、国際的に見て最低賃金が低水準にある日本は、外国人にとって魅力的な稼ぎ先ではないはずだ。このままいけば、「選ばれない国」になる可能性は否めないのではないか。

「私の研究結果を基に結論から申し上げると、これからも日本に働きに来る外国人は増えます。それは、日本が軽産業から重化学工業、先端技術までを段階的に網羅し発展してきた国で、フルセットで産業があるからです。

後発国の場合は、低コストの軽工業から一気に外資を誘致しやすい特定のニッチのハイエンド産業に跳ぶので、日本のように特定の分野で世界のトップシェアを取るレベルの中小製造業が育っていない。韓国や台湾もそうで、技術、技能を持つ中間層が就ける仕事があまりないんです。実際、韓国からも台湾からも、大卒人材が職を求めて日本に相当来ています。

現状で、日本が外国人から見放されることはありません。産業がフルセットであるがゆえに、全ての産業が人手不足の状態です。中間層向けの仕事の層が厚く、条件さえ満たせば期限なく暮らせるため、アジアの若い人たちからすると、とても魅力的だと思います」

政府が進めようとしている規制強化は、せっかく日本を選んでくれている外国人に対し、門戸を閉ざすことになりはしないだろうか。

「意図せざる形でいい風が吹いているのに、自ら扉を閉じてしまうのは非常にもったいないと思います。『共生』より『規制』に重点を置いた発信をすると、アジアの国際労働市場の参加者に対して『受け入れたくない』というネガティブなメッセージを送ることになる。日本の人口減少のスピードを考えると、それは得策ではありません」

今、国がやるべきは「地方自治体が単独で取り組んできた共生政策を充実、発展させていくこと」と、是川さんは提言する。

「たとえば、地方任せになっている日本語教育を国レベルで底上げしていく。これから新たに外国人を受け入れる自治体に対して、すでに実績のある自治体のノウハウを吸い上げて横展開していく。地方のこれまでの取り組みを整理し、しっかり後押ししていくことが、第一に求められていると思います」

▼是川 夕（これかわ・ゆう） 国立社会保障・人口問題研究所国際関係部部長。東京大学卒業。カリフォルニア大学アーバイン校修士課程修了。東大大学院人文社会系研究科修了。内閣府勤務を経て現職。OECD移民政策会合メンバー。新著に『ニッポンの移民』（筑摩書房）、『移民受け入れと社会的統合のリアリティ』（勁草書房）など。

取材・文：斉藤さゆり