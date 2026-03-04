全11色の中から発見！【ちふれ新作リップ】大人が頼りたい、春ピンクをレポ♡

【ちふれ】から新たに登場した「ラスティング リップスティック」。気分やシーンに合わせて選べる全11色・3質感のラインナップから、今回は春の光に映えるきれいめピンクカラーの1本をピックアップ。顔色はパッと明るく、甘すぎず、可愛いだけで終わらない澄んだ春色。別売りケースとの組み合わせもあわせて、詳しくレポートします！

全11色 × 3質感。自分らしく選べる、ちふれの新作リップ

【ちふれ】「ラスティング リップスティック」 PK41 \880（税込）、「ちふれ リップスティック ケース D」\418（税込）

このリップシリーズは、質感もカラーも自分らしく選べるのが特徴。「グロス」「シアー」「セミグロス」の3質感で展開し、黄み系から青み系、あざやか系からくすみ系までそろう全11色です。理想のイメージから探すのもよし、使用シーンに合わせるのもよし。選ぶ時間まで楽しいアイテムです。

ちふれにこんな一面？ ほんのりバレエコアなケースが新鮮

実は、別売りのケースも4種類の中から選べます。今回選んだのは、ブルーグレーにリボンとハートをあしらったケース。ほんのり甘さを含みながらも、落ち着いたトーンで大人も取り入れやすいデザインです。ちふれといえば、シンプルパッケージなイメージ。だからこそ、このバレエコアな雰囲気は新鮮みがあります。可愛さを前に出しすぎず、さりげなく楽しめるバランスが今の気分にぴったり。バッグから取り出すたびに、少しだけ気持ちが上がりそうです。

甘すぎないのに印象アップ。“ちょうどいい”ニュートラルピンク

PK41は、甘さを抑えたニュートラル寄りのピンク。質感はグロスタイプで、黄みにも青みにも振り切らない、ちょうどいいバランスです。リップグロスのような厚みのある“ちゅるん”としたツヤというよりは、控えめなツヤ感。テクスチャーはやや濃密な印象です。それでいてなめらかに伸び、ムラになりにくい塗り心地。ベタつきは気にならず、軽やかなフィット感があります。

デートもオフィスもOK！ 自然と口角が上がる春カラー

口元につけた瞬間、顔全体が少し明るく見える感覚。華やかさもありながら、甘さよりも清潔感が前に出る、デートにもオフィスにもすっとなじむピンクです。ツヤは食事や時間とともに落ち着きますが、血色感はきちんと残ります。乾燥が気になる日でも、しっとり感はキープ。ピンクのニュアンスが続くので、上からツヤを重ねてもきれいに立て直せそうです。

若干オーバーリップ気味に塗って、輪郭を軽くぼかすのもおすすめ。ぷっくり感がでて、やわらかな多幸感がアップ。ぐっと今っぽい仕上がりになります。

きちんと感も、多幸感も、どちらも欲しい日に頼れるちょうどいいピンク。自然と出番が増えそうな1本です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F