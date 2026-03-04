本田紗来、両親との貴重な3ショット公開「若々しいパパママ」「初めて見た」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】タレントでモデルの本田紗来が3月2日、自身のInstagramを更新。両親との3ショットを披露し、注目を集めている。
◆本田紗来、卒業式で両親との3ショット披露
本田は、明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告。「いちばん近くで支えてくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、校門の前で花束を抱え、両親と並んだ3ショットを公開した。毎朝4時に起きてお弁当を作ってくれた母親や、忙しい中送迎してくれた父親への深い感謝も記している。
◆本田紗来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「卒業おめでとうございます」「ご両親との素敵な写真に感動した」「若々しいパパママ」「初めて見た」「制服姿が本当に可愛い」「これからの活躍も応援してます」「朝4時のお弁当作り、愛ですね」「素敵な家族関係で憧れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
