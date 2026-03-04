「可愛すぎる♡」「見ているだけでもほっこり」【ダイソー】買い逃したくない「サンリオグッズ」

【ダイソー】では、子どもも大人もハマる「サンリオグッズ」を販売中。今回はキーホルダー・シール・巾着などを紹介します。かわいい人気商品はすぐに売り切れてしまうこともあるので、見つけたら即GETがおすすめです。

ダイソー商品でシールが作れる！

@risa_.pianoさんが「可愛すぎる」「ほどよい立体感が最高」と紹介するこちらは、「洗濯タグ用ネームシール（サンリオキャラクターズ）」と「モザイクタイルステッカー」を組み合わせて作った「ぷっくりシール」です。タイルステッカーにネームシールを貼るだけなのでとっても簡単。タイルステッカーの「角を少し丸く切る」のがポイントだそう。\220（税込）で作れるので、ぜひ試してみて。

ふわふわキティがかわいい！

@ftn_picsレポーターともさんが「見ているだけでもほっこり」とお気に入りのこちらは「クッションキーホルダー キティ ウインク」です。ウインクするキティがかわいくて、ついつい触りたくなってしまいそう。ぴょこっと顔を出しているタイニーチャムもポイント。ほかのキャラクターもあるのでチェックしてみて。価格は\330（税込）です。

表裏で違うキャラがうれしい！

バッグの中の小物をまとめるのにちょうど良さそうな「ミニ巾着（サンリオキャラクターズ）ゆるっとシンプル」。爽やかブルーの巾着で、サイズは縦18.5cm × 横14cm程度。ポチャッコの裏はシナモンのイラストになっています。レポーターともさんも「可愛さ2倍」とお気に入りの様子。価格は\110（税込）です。

何が出るかお楽しみ！ ランダムキーホルダー

こちらは「パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード」\550（税込）。キティ・マイメロ・クロミ・プリン・シナモン・ポチャッコ、全6種類のうちどれか1つが入っています。@nanaironotobira2さんがGETしたのはシナモン。指を入れて遊べるパペットタイプのキーホルダーです。後ろにはしっぽがついていて、クオリティ高め。全種類集めたくなってしまいそうです。

