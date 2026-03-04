世界ジュニア4日開幕

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は4日、エストニアのタリンで開幕する。17歳の島田麻央（木下グループ）は前人未踏の4連覇を目指す。ファンからは「応援してる」「待ちきれない！」といったエールが届いている。

ミラノ・コルティナ五輪の熱狂が冷めやらない中、新たな物語が始まる。大会2日目の5日から始まる女子シングルショートプログラム（SP）には島田が登場。今五輪女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）と同学年の17歳ながら、国際スケート連盟の年齢制限の規定により、五輪には出場できなかった。しかし、4回転ジャンプを武器にして世界ジュニア3連覇を達成するなど、ジュニア世代では無双状態にある。

今五輪で日本時間2月20日に女子フリーが行われてから約2週間が経過。前人未踏となる4連覇を置き土産に、ジュニア世代卒業を目指す島田にネット上のファンからは「麻央様クワド戻してきた」「麻央ちゃん準備完了 SPが待ちきれない！」「美しい」「島田麻央選手応援してる」「麻央様 4T綺麗」「素晴らしい」といった声があがっていた。



