日本代表GK鈴木彩艶が復帰間近

イタリア1部パルマ所属の日本代表GK鈴木彩艶の復帰が目前に迫っていると、イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」が報じた。

「復帰は目前に迫っているようだ」と日本の守護神の復活が近づいているようだ。

鈴木は昨年11月の試合中に左手を骨折して戦線離脱していたが、復帰が近いとレポートされた。さらに「完全に回復して先週はグループ練習に復帰し、ベンチスタートにも戻った。復帰は目前に迫っているようだ」と報じた。

また、「目標は北中米共催ワールドカップ（W杯）に最高の状態で臨むことであり、その後、移籍市場でどうなるかを見守ることになる。彼についてイングランド・プレミアリーグのクラブが既に動きを見せており、パルマは代替選手がいる状況なら最低2500万ユーロ（約45億円）での売却を検討する可能性がある」と伝えた。

早ければ今週末のゲームからスタメン復帰の可能性が指摘される中で、来季への動きも注目されている。W杯へ向けてのコンディションも含め、23歳はさらに注目を集めそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）