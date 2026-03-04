いわきの練習場が天然芝に張り替え

J2のいわきFCは3月2日、クラブハウス「いわきFCパーク」内にある「いわきFCフィールド」の一面を、人工芝から天然芝へ張り替えることを発表した。

同日から工事がスタートし、「デカいニュース」「ついに！」など、ファン・サポーターからも注目が集まっている。

いわきFCフィールドは、いわきFCパーク内に整備され、いわきFCの選手が普段のトレーニングで使用するグラウンド。日本初の商業施設複合型クラブハウスとして整備されており、一般のチームや団体の練習など、幅広い用途で利用できる。屋根付きのスタンドでは約400人が観戦可能だ。

そのなかで、2日に人工芝から天然芝への張り替えが決定し、工事もスタート。ファン・サポーターからは「デカいニュース」「ついに！」「ついに天然芝導入じゃ」「選手達にとっての環境向上は大歓迎」「充実した設備は、未来への投資」「選手への負担が減るね」「また1歩J1に近づきましたね」など、多くのコメントが寄せられている。

クラブの悲願であるJ1昇格に向け、いわきFCでは昨年9月に新スタジアム構想も発表。クラブへの投資が続々と具体化し始めている。（FOOTBALL ZONE編集部）