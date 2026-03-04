年をとっても記憶力が優れている「スーパーエイジャー」の脳に見られる特徴とは？
「スーパーエイジャー」とは、80歳以上でありながらエピソード記憶のテストで50代と同等かそれ以上の成績を残した、記憶力に優れている高齢者のことです。そんなスーパーエイジャーの脳をその他の人々と比較した研究により、スーパーエイジャーの脳にみられる特徴が明らかになりました。
人間の記憶中枢である海馬において、新たな神経細胞が誕生する神経発生が成人になった後も行われているのかどうかは、長らく議論の的となってきました。
1998年の論文では成人の海馬でも神経発生が行われる可能性があると示されましたが、2018年の論文では思春期を過ぎると神経発生が徐々に停止すると報告されるなど、海馬の神経発生は依然として注目のトピックです。
今回、イリノイ大学シカゴ校やノースウェスタン大学、ワシントン大学などの研究チームは、さまざまなグループから収集した死後の海馬組織のサンプルを分析。海馬における神経発生の生物学的マーカーを特定できるかどうかや、グループ間で神経発生の度合いに違いがあるのかといった点を調べました。
脳サンプルを提供したのは「20〜40歳の健康な若年成人8人」「60〜93歳の健康的な老人8人」「86〜100歳のスーパーエイジャー6人」「80〜94歳でアルツハイマー病の兆候がみられた前臨床期の6人」「アルツハイマー病の診断を受けた70〜93歳の老人10人」という5つのグループでした。
研究チームはまず、成人の脳における海馬の神経発生経路を明らかにするため、若年成人の脳組織を調査しました。次に、海馬から単離した35万5997個もの細胞核を解析して、細胞発達の3段階である「神経細胞に分化できる幹細胞」「分化過程の幹細胞である神経芽細胞」「機能発現寸前の未熟な神経細胞」を探索したとのこと。
その結果、成人の海馬でも神経発生が起きていることがわかっただけでなく、スーパーエイジャーの脳では健康な同年代やアルツハイマー病患者と比較して、2〜2.5倍もの神経発生が起きていることが確認されました。アルツハイマー病の前臨床期にある患者では神経発生が最小限にとどまっており、アルツハイマー病患者ではほぼ停止していたと報告されています。
論文の共著者を務めたイリノイ大学シカゴ校医学部のオーリー・ラザロフ教授は、「スーパーエイジャーの神経発生は他の健康な高齢者の2倍でした。スーパーエイジャーの脳内の何かが、優れた記憶力の維持を可能にしています。私は海馬の神経発生がその秘密だと考えており、データもそれを裏付けています」と述べました。
細胞核の遺伝子解析により、スーパーエイジャーの神経細胞では「シナプス結合の強化」「可塑性の向上」「神経細胞の生存・成長・維持に不可欠な脳由来神経栄養因子」に関連する遺伝子活性が増加することも示されています。
論文の共著者で、ノースウェスタン大学の神経心理学者であるタマール・ゲフィン氏は、「スーパーエイジャーの老化した脳は生物学的に活発で、適応力と柔軟性に富んでいることを示していると私たちは言ってきましたが、その理由は不明でした。今回の研究結果は、スーパーエイジャーの脳がより可塑性が高いことを示す生物学的証拠であり、海馬における若い神経細胞の神経発生が一因であることを示す真の発見です」と述べました。
今回の研究では、アストロサイトとCA1という2種類の神経細胞における変化が、老化しても認知力や記憶力を維持できるかどうかを左右する重要な要因であることもわかりました。さらなる研究により、神経発生や海馬の回復力を高める治療法や、脳の老化に影響する環境・生活習慣要因の特定につながる可能性があります。
論文の筆頭著者であり、イリノイ大学シカゴ校の博士課程に在籍するアフメド・ディソウスキー氏は、「この研究が一般の人々にとって興味深いのは、加齢に伴う脳の衰えが固定されたものではなく、避けられない運命でもないことを示しているという点です。一部の人々が自然に神経発生を維持する仕組みを理解することで、より多くの成人が加齢しても記憶力や認知機能を保つ戦略への道が開かれます」と述べました。