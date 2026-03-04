女優の熊谷真実（６５）が圧巻の桜ショットを披露した。

４日までにインスタグラムで「やっぱり浜松大好き！」と書き始め、「河津桜が浜松でみれました！圧巻の桜！今まで知らなかったーん！」と投稿。満開の桜をバックに愛犬と写るショットをアップした。続けて「そのあとは三日日駅の中にあるグラニースバーガーへ ももたんも一緒にいただきました 完食しちゃいました」と結んだ。

この投稿には「鮮やかでとても綺麗」「素な笑顔魅せてくれてめちゃくちゃ嬉しい」「浜松愛半端ない」「大好きなハンバーガー屋さん」「真実さんも桜もずっと綺麗」などの声が寄せられている。

熊谷は１９８０年、劇作家のつかこうへい氏（２０１０年死去）と結婚したが８２年に離婚。２０１２年に、１８歳年下の書道家・中澤希水氏と再婚し、２０年に中澤氏の故郷である静岡・浜松市に移住。２１年３月に離婚を発表。２３年に３度目の結婚をしたことを２４年４月に報告した。テレビ番組では８歳年下の夫の職業について「キッチン関係の会社を経営」と明かしていた。今年３月１０日に６６歳の誕生日を迎える。