「伝説神動画！」櫻坂46田村保乃＆守屋麗奈のプリクラ撮影に反響「美人お姉さん2人組」「ほのれなやばい」
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）の公式X（@sakusatsu_46）が3日に更新。田村保乃＆守屋麗奈が登場した動画が話題となっている。
【写真】もう一種の特典！32人全員コラージュポスター
投稿では、田村と守屋がプリクラ撮影をしている様子を収めた”プリ動画”を公開。うさぎの耳をつけた2人がシャッター音に合わせて色々なポーズを披露している。
この動画にファンからは「美人お姉さん2人組」「ほのれなやばい」「わちゃわちゃしててかわいい」「伝説神動画！」と絶賛の声や、「ぜひこのプリを商品化してほしい！」とリクエストも寄せられた。
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録する。
【写真】もう一種の特典！32人全員コラージュポスター
投稿では、田村と守屋がプリクラ撮影をしている様子を収めた”プリ動画”を公開。うさぎの耳をつけた2人がシャッター音に合わせて色々なポーズを披露している。
この動画にファンからは「美人お姉さん2人組」「ほのれなやばい」「わちゃわちゃしててかわいい」「伝説神動画！」と絶賛の声や、「ぜひこのプリを商品化してほしい！」とリクエストも寄せられた。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録する。