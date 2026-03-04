WEST.、関西ジュニアに団体芸を伝授 藤井流星は“顔がソックリ”山中一輝と衝撃のシンクロ
7人組グループ・WEST.が、5日午後4時から放送される音楽番組『Star Song Special Season2』にゲスト出演する。“スタソン”シーズン2の締めくくりとなる第12回のMCは土田晃之が務め、関西ジュニアがWEST.とスペシャルコラボ。スタジオではNGなしトークを展開する。
【写真】関西ジュニアの質問に元気よく応えるWEST.
スタジオライブでは、WEST.と関西ジュニアによるスペシャルコラボで、重岡大毅が作詞・作曲・振り付けを担当した「これでいいのだ！」をパフォーマンス。間奏の“ヒーローが登場する”振り付けにも注目だ。さらに関西ジュニアは「関西アイランド」を披露するほか、SUPER EIGHTの「ブリュレ」をカバー。
山中一輝（AmBitious）が「ブリュレ」の注目ポイントを語ると、真弓孟之（AmBitious）が「今、ちょっと上手いこと言ったね!?」と反応。そして、関西ジュニアの歌収録を見ていた濱田崇裕（濱＝異体字）は“あるメンバー”に触れて「いつもとは違う色気が出ていて。見ていて“誰!?”と思った。かっこよかった」とコメント。その“色気全開”のジュニアとは。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。
今回は、WEST.と関西ジュニア10人（大西風雅、岡崎彪太郎※崎＝たつさき、真弓、山中、井上一太（AmBitious）、元重瑛翔、岡野すこやか、岡夢人、谷口尊星、橋本誠吾）が対面。メガネがトレードマークの10歳・岡は、実は“あるWEST.メンバー”から「誕生日にメガネをもらった」と明かす。
また、谷口は特技の「イケメン野球」を披露。いったいどんなパフォーマンスなのか。本題のトークが始まると、真弓が桐山照史を指名して質問。真弓いわく「桐山くんはすべての食レポの父」だといい…。いきなり無茶振りされた“疑似食レポ”に桐山は「こんな涼しいスタジオでめっちゃ汗かいた」とタジタジだ。そんな彼に負けじと岡も食レポに挑む。
また、元重は小瀧望へ「もし1日だけ小学生に戻れるなら何をしたいですか？」。小瀧は「難しい！でも…やりたいことが2つある」という。その後、質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、関西ジュニアの橋本や岡野が「もし1日だけ大人になったら？」をテーマにトークしていく。加えて、大西は神山智洋の「ヘアケア事情」を深掘り。質問をスイッチされた井上は美容へのこだわりを明かすほか、小学生の橋本は美容のために「お風呂でこっそり」やっていることを告白。スタジオ中が「かわいい（笑）」と笑顔に包まれる。
その後もトークは続き、中間淳太がジュニア時代を回想して関西ジュニアへ熱いエールを送るほか、濱田は「スベった空気を一瞬で救う必殺技」を関西ジュニアへ伝授。スタジオで再現しようとする濱田だったが、ここで谷口が“まさかの行動”に出る。そして岡崎は重岡へ「WEST.さんの団体芸が大好き」だといい、WEST.直伝のコテコテの団体芸に関西ジュニアが挑み、重岡は「昔の自分たちを見ている感じ」だと話す。
さらに話題は「藤井流星と山中の顔が似すぎている」ことについて。「全部の特徴が似ているよね」（藤井）、「どこの現場に行っても『似ている』と言われる」（山中）といい、MCの土田も「本当だ!? 兄弟じゃん」と驚くなか、藤井と山中の2人が同時に“キメ顔”を披露。衝撃のシンクロを見せる。
【写真】関西ジュニアの質問に元気よく応えるWEST.
スタジオライブでは、WEST.と関西ジュニアによるスペシャルコラボで、重岡大毅が作詞・作曲・振り付けを担当した「これでいいのだ！」をパフォーマンス。間奏の“ヒーローが登場する”振り付けにも注目だ。さらに関西ジュニアは「関西アイランド」を披露するほか、SUPER EIGHTの「ブリュレ」をカバー。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。
今回は、WEST.と関西ジュニア10人（大西風雅、岡崎彪太郎※崎＝たつさき、真弓、山中、井上一太（AmBitious）、元重瑛翔、岡野すこやか、岡夢人、谷口尊星、橋本誠吾）が対面。メガネがトレードマークの10歳・岡は、実は“あるWEST.メンバー”から「誕生日にメガネをもらった」と明かす。
また、谷口は特技の「イケメン野球」を披露。いったいどんなパフォーマンスなのか。本題のトークが始まると、真弓が桐山照史を指名して質問。真弓いわく「桐山くんはすべての食レポの父」だといい…。いきなり無茶振りされた“疑似食レポ”に桐山は「こんな涼しいスタジオでめっちゃ汗かいた」とタジタジだ。そんな彼に負けじと岡も食レポに挑む。
また、元重は小瀧望へ「もし1日だけ小学生に戻れるなら何をしたいですか？」。小瀧は「難しい！でも…やりたいことが2つある」という。その後、質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、関西ジュニアの橋本や岡野が「もし1日だけ大人になったら？」をテーマにトークしていく。加えて、大西は神山智洋の「ヘアケア事情」を深掘り。質問をスイッチされた井上は美容へのこだわりを明かすほか、小学生の橋本は美容のために「お風呂でこっそり」やっていることを告白。スタジオ中が「かわいい（笑）」と笑顔に包まれる。
その後もトークは続き、中間淳太がジュニア時代を回想して関西ジュニアへ熱いエールを送るほか、濱田は「スベった空気を一瞬で救う必殺技」を関西ジュニアへ伝授。スタジオで再現しようとする濱田だったが、ここで谷口が“まさかの行動”に出る。そして岡崎は重岡へ「WEST.さんの団体芸が大好き」だといい、WEST.直伝のコテコテの団体芸に関西ジュニアが挑み、重岡は「昔の自分たちを見ている感じ」だと話す。
さらに話題は「藤井流星と山中の顔が似すぎている」ことについて。「全部の特徴が似ているよね」（藤井）、「どこの現場に行っても『似ている』と言われる」（山中）といい、MCの土田も「本当だ!? 兄弟じゃん」と驚くなか、藤井と山中の2人が同時に“キメ顔”を披露。衝撃のシンクロを見せる。