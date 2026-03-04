&TEAM・FUMA、TAKIの冠ラジオに2週連続登場 “ゲーム魂”と“天然アドリブ”に火がつく
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のサブリーダー・FUMAが、TAKIの初冠レギュラー番組であるMBSラジオ『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』（毎週土曜 後8：30〜後9：00）に7日、14日の2週にわたって出演する。
【ライブ写真】それぞれの魅力放ったソロステージ！&TEAMのソロ写真
7日の放送では「タキキタマシーン1号」と銘打たれたカプセルトイでゲームに挑戦。TAKI、FUMAがそれぞれ聞きたい質問やお互いへの想いなどをカードにしたためる。プライベートでもゲームが好きなFUMAの「ゲーム魂」に火がつく。
14日の放送では「タキキタマシーン2号」なる新マシーンが登場。「どのボタンにどんな効果音が入っているかわからない状態」でボタンを押して、その出た音に応じたストーリーをつむいでいく「即興寸劇」に挑戦する。TAKIの天然アドリブとFUMAの妄想ストーリーがさく裂。予期せぬ展開に大爆笑の連続となる。
また、14日の放送では、音楽に関する幅広い知識を持ち、世界的に活躍するさまざまなアーティストのイベントでMCを務めるなど、音楽ファンにとってもおなじみの存在であるラジオDJ・古家正亨からのサプライズコメントも寄せられる。
