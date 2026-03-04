MBSラジオ『&amp;TEAM TAKIのTAKIがキタ！』キービジュアル

　日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のサブリーダー・FUMAが、TAKIの初冠レギュラー番組であるMBSラジオ『&TEAM TAKIのTAKIがキタ！』（毎週土曜　後8：30〜後9：00）に7日、14日の2週にわたって出演する。

【ライブ写真】それぞれの魅力放ったソロステージ！&TEAMのソロ写真

　7日の放送では「タキキタマシーン1号」と銘打たれたカプセルトイでゲームに挑戦。TAKI、FUMAがそれぞれ聞きたい質問やお互いへの想いなどをカードにしたためる。プライベートでもゲームが好きなFUMAの「ゲーム魂」に火がつく。

　14日の放送では「タキキタマシーン2号」なる新マシーンが登場。「どのボタンにどんな効果音が入っているかわからない状態」でボタンを押して、その出た音に応じたストーリーをつむいでいく「即興寸劇」に挑戦する。TAKIの天然アドリブとFUMAの妄想ストーリーがさく裂。予期せぬ展開に大爆笑の連続となる。

　また、14日の放送では、音楽に関する幅広い知識を持ち、世界的に活躍するさまざまなアーティストのイベントでMCを務めるなど、音楽ファンにとってもおなじみの存在であるラジオDJ・古家正亨からのサプライズコメントも寄せられる。