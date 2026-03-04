郷ひろみ、70歳記念の武道館公演から「2億4千万の瞳」ライブ映像公開
郷ひろみのYouTubeチャンネルで、70歳記念の日本武道館公演で披露された「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」のライブ映像が公開された。
【動画】エネルギッシュ！郷ひろみ、70歳記念の武道館公演から「2億4千万の瞳」ライブ映像
郷は、きょう4日にライブDVD＆Blu-ray『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』を発売。同作は、70歳の誕生日という記念すべき日に開催された10月18日、19日の日本武道館公演の模様を収めたもの。このたび、同作からエネルギッシュでメモリアルな「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」の映像が公開された。
昨年末の『NHK紅白歌合戦』での「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」の絶唱も記憶に新しい郷だが、70歳の記念すべき日に披露した、圧倒的なパフォーマンスとなっている。
