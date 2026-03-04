日向坂46卒業の松田好花、地上波ドラマ初主演決定 「架空名作劇場」第2弾 アルピー平子とのイベントも決定
日向坂46を卒業した松田好花が、5月4日・11日にテレビ東京のドラスティックマンデー枠（月曜 深0：30〜深1：00）にて放送される『架空名作劇場』第2弾で主演を務めることが決定した。松田は地上波ドラマ初主演となり、グループ卒業後初のドラマ出演となる。
【写真】最高の3ショット！松田好花『ANNX』に金村美玖＆小坂菜緒
本作は”存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届けるという企画。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦する。昨年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」を放送。放送中のXでのトレンド入りや、TVer・YouTubeなどで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど人気のコンテンツとなった。その反響を受け、今回、「架空名作劇場」第2弾として完全新作ドラマの制作が決定した。
今回も前作同様、YouTube再生数470万回超えの「友近サスペンス劇場」を筆頭に、80〜90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組む。
さらに、「架空名作劇場」第2弾の放送決定を記念して、5月2日午後7時から東京・池袋HUMAXシネマズにて「人情刑事 呉村安太郎」上映会イベントの開催が決定。イベントには、主演を務めた平子祐希（アルコ＆ピース）、「架空名作劇場」第2弾の主演を務める松田、そしてその2作品の監督を務める西井紘輝氏の3人が登壇予定。同イベントのチケットは現在発売中となっている。
