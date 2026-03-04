旧統一教会に解散命令　“宗教法人格”失い清算手続きへ…高額献金などが社会問題に

旧統一教会に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁は4日午前に解散を命じる決定を出しました。

教団の清算手続きが始まることになります。

東京高裁からフジテレビ社会部・野粼智也記者が中継でお伝えします。

4日午前11時すぎ、東京高裁から解散を命じる決定を受けた旧統一教会側の弁護士が取材に応じ、不満をにじませました。

福本修也弁護士：

もう信じられないですね、こんなことはあっていいのかなと。法治国家ではないなという感想につきます。

旧統一教会をめぐっては高額献金などが社会問題となり、文部科学省が2023年10月に解散命令を請求しました。

東京地裁は2025年3月、「信者による献金や勧誘行為でこれまでに類例のない甚大な被害が生じている」などとして解散を命じ、教団側は即時抗告していました。

高裁での審理で教団側は、地裁が認定した献金被害について「悪質な不法行為の存在を裏付ける具体的事実はない」と主張し、「解散の必要性はない」と訴えてきましたが、高裁は4日解散を命じました。

今後、教団は最高裁に特別抗告することはできますが、今回の決定をもって宗教法人格を失い、清算手続きが始まることになります。