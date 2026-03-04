NZÂåÉ½¡¢¥ì¥Ë¡¼»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿À¸Í¤ÎHC
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï4Æü¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤Î¿À¸Í¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥ì¥Ë¡¼»á¡Ê62¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï2027Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Þ¤Ç¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Îº£µ¨½ªÎ»¸å¡¢7·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥Ë¡¼»á¤Ï20¡Á23Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿À¸Í¤ÎHC¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥ÕÁ°ÆüËÜÂåÉ½HC¤â¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë