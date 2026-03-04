野球の日本代表「侍ジャパン」と7日に対戦する韓国代表は3日、京セラドーム大阪でオリックスと最後の強化試合に臨み、8―5で打ち勝った。2回に金倒永（キム・ドヨン、KIA）内野手の2試合連発となる3ランを含む打者一巡の猛攻で6点を挙げると、その後も2本のソロで加点し、逃げ切った。2日の阪神戦は3―3で引き分けており、1勝1分けの成績で5日のチェコ共和国戦から東京での1次ラウンドに入る。

韓国代表は大阪での強化試合2試合を1勝1分けで乗り切った。かつて日本の難敵だった韓国野球は近年、レベルの低下が叫ばれて久しいが、ここに来てよみがえりつつあるのだろうか。

試合後、韓国記者に収穫と反省点を聞かれた柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「残念な点はないよ。1月のサイパンから始まって沖縄、大阪を経てすべての準備は終わった」と笑顔で総括。「あとは東京で戦うのみ。私たち韓国代表の力を見せるだけだ」と息巻いた。

しかし、額面通りに受け取っていいのかどうか。大味となったゲーム展開の中、明るい材料を探せば課題だった投手陣の中で先発を務めた韓国初代表のデーン・ダニングが3回2安打無失点と好投。特に3回は連続失策で無死一、三塁のピンチを背負ったが、西川龍馬以下の中軸打線を巧みな変化球で打ち取った。

ダニングは母が韓国人。前回大会はリハビリ中で出場できなかったこともあり、この大会にかける思いは強い。試合後には「代表については心から光栄に思うし、母方の家族を代表して戦う。前回は願いがかなわなかったが、いまはワクワクしている。捕手はいいリードをしてくれたし、打線の援護もあってアグレッシブに投げることができた。本番もストライク先行し、この感じでいきたい」と手応えをつかんだ様子だった。

現在はブレーブス傘下のマイナー所属ながら23年にレンジャースで12勝をマークした実績右腕の加入は韓国にとっては心強い限りだ。しかし、その後に登板した面々はお世辞にも万全とは言えなかった。

コントロールが定まらず、オリックス打線の拙攻に助けられた形。8回途中までにこの日予定していた6投手を使い切り、最後は四国アイランドリーグ徳島からサポートメンバーで入っていた小林樹斗、石井康輝投手の力を借りての逃げ切りだった。

この点について監督は「ダニングが3回を投げきってくれたのでサポートメンバーの登板は9回だけになるかと思ったが、勝ちを守ってくれた2人にはありがたく思う。この勝利が次につながる」と感謝した。

ただ、ネット裏にいたメジャーのスカウトにこの日目立った選手を尋ねてみると「やっぱりメジャーリーガー」と李政厚（イ・ジョンフ、ジャイアンツ）と金慧成（キム・ヘソン、ドジャース）の名前を挙げ「ショートストップもいいね」と野手陣には一定の評価をしたが「投手陣？だれもいない」と首を横に振った。また別のスカウトは「韓国のレベルは低いまま。日本の敵ではないのでは」と酷評した。

確かに、韓国にいる野球好きの友人に聞いても「韓国は投手がひどい。国際大会で勝ち上がれるメンバーではない」と辛辣だった。この日見せたように上位、下位関係なく一発を打てる打者はそろっており、その点は警戒する必要はあるが、投打のバランスを考えると、そこまで怖い相手ではない。日本の強力投手陣が冷静に対処すれば準々決勝進出、アメリカ行きはおのずと見えてくるのではないか。

取材・文/山本智行 内外タイムス