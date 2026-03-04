1981年に不慮の事故でこの世を去った後も世代を超えて愛され続ける向田邦子作品。4人の作家が没後40年の2021年に寄せたメッセージを再公開する。（初出・本の話2021年8月2日、現在「没後40年 向田邦子」フェアは終了しています）

紡がれた言葉は色褪せず、いまも輝き続ける。

時を経てもなお、あらゆる世代に読み継がれる向田作品へ、4人の作家がメッセージを寄せてくれました。

『隣りの女』×原田マハ



『隣りの女』

《小説を書く前から、自分の中にベースとしてあるのは1人の女性としての「向田邦子スタイル」だ》

「一生に一度でいい、恋っての、してみたかったの」――平凡な主婦が飛び込んだNYへの恋の道行を描いた表題作、嫁き遅れた女の心の揺れを浮かび上らせた「幸福」「胡桃の部屋」、異母兄弟の交流を綴った「下駄」、絶筆となった「春が来た」の5篇を収録。温かい眼差しで人間の哀歓を紡いだ短篇集。

『あ・うん』×小川糸



『あ・うん』

《もう何度読んだかわからない。

間違いなく、私が最もくり返し読んでいる作品》

神社の鳥居の狛犬のように親密な男の友情と、親友の妻への密かな思慕を、太平洋戦争をひかえた世相を背景にあざやかに描いた長篇

『父の詫び状』×伊吹有喜



『父の詫び状』

《人生の哀歓や人の裏表。

すべてを見通しながらも温かい。

その眼差しがたまらなく好きです》

宴会帰りの父の赤い顔、母に威張り散らす父の高声、朝の食卓で父が広げた新聞……だれの胸の中にもある父のいる懐かしい家庭の息遣いをユーモアを交じえて見事に描き出し、“真打ち”と絶賛されたエッセイの最高傑作。また、生活人の昭和史としても評価が高い。航空機事故で急逝した著者の第一エッセイ集。

『阿修羅のごとく』×平松洋子



『阿修羅のごとく』

《20代で観た“阿修羅”に戦慄！

この脚本家が手がけるドラマはなぜこうも忘れられないのだろう》

父親の愛人問題にやきもきする四姉妹。だが、彼女たちもそれぞれ複雑な問題を抱えていた。赤裸々に描かれた家族のエゴと愛憎。向田ドラマの到達点ともいえる、問題作。

