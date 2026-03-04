オニツカタイガーがミラノで2026年秋冬コレクションを発表。「間の美学」が導く、新たなラグジュアリー
日本発のファッションブランド、オニツカタイガーは、ミラノファッションウィークにて2026年秋冬コレクションを発表しました。
Courtesy of Onitsuka Tiger
本シーズンのテーマは「間の美学」。
「間」とは、日本の文化において重要な概念であり、空間や時間の中で二つの要素のあいだに存在する、意味を持った余白を指します。それは単なる空白ではなく、構造的な緊張感を内包した能動的なスペース。本コレクションでは、特別な場面と日常のあいだ、フォーマルとカジュアルのあいだ、機能と装飾のあいだに生まれる、その“間”に宿る美学が表現されました。
Courtesy of Onitsuka Tiger
ランウェイでは、フォーマル、カジュアル、ワーク、スポーツといった異なるカテゴリーのウエアを横断しながら、境界を溶かすスタイリングが提示されました。ボーダー柄のドレスにヘリンボーンのオーバーサイズフーディーを重ねたルックや、アップルグリーンのプリーツドレスにボアボンディングのショートベストを合わせたコーディネートは、その象徴的な例です。
軽やかなコットンにフローラルを差し込んだチェック柄ブラウスに、フェザーのように揺れるオークイエローのミディスカートを組み合わせ、ウエストにスカイブルーのリボンを効かせたルックも印象的でした。また、アップルグリーンのフリースにキャディピンクのブラウスを合わせ、ニットのミニスカートを重ねたロマンティックなスタイルも登場。相反する要素が重なり合うことで、静かな緊張と柔らかな調和が同時に生まれています。
Courtesy of Onitsuka Tiger
カジュアルな装いにおいても、精緻なテーラリングが全体のバランスを整えています。コントラストカラーのボタンが印象的なミリタリー調ロングダブルブレストコートにハイトップスニーカーを合わせたスタイリングや、フリル付きのチェックシャツにオリーブグリーンのセットアップを重ねたルックは、実用性と洗練を両立させています。
メンズウエアでは、フォーマルな慣習にとらわれない自由な提案がなされました。花の手刺繍を施したオフホワイトのフリースジャケットに軽やかなシャツ、柔らかなカーキのファイブポケットパンツを合わせるなど、ワードローブの再編集によって新たなスタイルが生み出されています。
Courtesy of Onitsuka Tiger
フットウエアでは、ブランドを象徴する「MEXICO 66™」の誕生60周年を記念し、スリムに再解釈された「MEXICO 66™ SQUARE」がデビュー。フラットなフォルムを追求し、リザード柄やフローラルプリントを含む多彩なバリエーションが展開されました。さらに、バックストラップヒールや、マウンテンブーツを再構築したモデルも加わり、機能性とファッション性の両立が図られています。
Courtesy of Onitsuka Tiger
新作バッグとしては、縦型ストラップクロージャーを備えたコンパクトなスタッズ付きクロスボディバッグが登場。専用リングを備えたチャームには、カラフルなリボンやイヤホン用ミニポーチ、リップスティックホルダー、アイウエアケースなどが揃い、アクセサリーのように自由なカスタマイズが可能です。
Courtesy of Onitsuka Tiger
会場では、オニツカタイガーイエローをまとった「ReFa HEART BRUSH」が彩りを添えました。日本発のビューティーブランドReFaのアイコンモデルとして知られるこの特別仕様は、来場者へのギフトとして配布され、ショー空間にブランド横断的な広がりをもたらしました。
Courtesy of Onitsuka Tiger
“間”という日本独自の美意識を軸に、異なる時間軸や文脈を往還する本コレクション。オニツカタイガーは、伝統への敬意と現代的な再解釈を重ねながら、新しいラグジュアリーの輪郭を提示しました。
Courtesy of Onitsuka Tiger
Courtesy of Onitsuka Tiger
Courtesy of Onitsuka Tiger
Courtesy of Onitsuka Tiger
Courtesy of Onitsuka Tiger
