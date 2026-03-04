同様の事例は以前に日本周辺でも

ノルウェー軍は2026年2月28日、同国のF-35戦闘機がバレンツ海上空の国際空域において、ロシア軍のTu-95戦略爆撃機とSu-35戦闘機を追跡したと発表し、その様子を捉えた写真を公開しました。

ノルウェー軍は、Tu-95とSu-35各2機を追跡したとしています。公開された写真を見ると、Tu-95爆撃機に随伴するSu-35戦闘機には、ロシア空軍のアクロバット飛行チーム「ルースキエ・ヴィーチャズィ」で使用される機体の塗装が施されていることが確認できます。

「ルースキエ・ヴィーチャズィ」（ロシアの勇者たちという意味）は1991（平成3）年4月5日に結成され、対外的には「ロシアン・ナイツ」の英語名でも知られています。現在はSu-35を使用しています。

なぜアクロバット飛行チームで使用される機体がバレンツ海に飛来したのかは不明です。ノルウェー軍はロシア軍機の飛行に関しては「日常的な活動」としています。

同様の事例は以前に日本周辺でもあり、2023年12月に「ロシアン・ナイツ」塗装のSu-35が、Tu-95に随伴して飛行する姿を航空自衛隊が確認しています。

Su-35は、旧ソ連が開発したSu-27戦闘機を発展させた機体です。搭載する「イルビス-E」フェイズドアレイレーダーの最大探知距離は400kmとされており、一度に30の目標を追跡し、8目標を同時に攻撃することが可能とされています。