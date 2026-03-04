ＷＢＣ日本代表の１次ラウンド３戦目（８日・東京ドーム）の相手で、５日の開幕戦では台湾代表と対戦する豪州代表が４日、東京ドーム内で会見に臨んだ。２０００年に中日でプレーした際には「ディンゴ」の愛称で親しまれたニルソン監督が登壇、壇上から「エブリバディスマイル」とスマホで会見上をパチリ。上機嫌のまま「明日の試合が待ち切れない。万全の状態で臨めると思う」と自信をのぞかせた。

２３年ＷＢＣでは初めて１次ラウンドを突破した豪州代表。今回のメンバーには２４年のＭＬＢドラフト全体１位指名され、ガーディアンズトップ有望株のバザーナという強力な選手もいる。「彼のようなビッグネームが加わることはプラスしかない。チーム合流後も素晴らしい働きをしてくれている」と指揮官も高い期待を口にした。

バザーナは「ナショナルチームに入り、ＷＢＣに出場したいと思っていた。見たり書いたりしながら、この舞台に近づこうと努力してきた。あす夢をかなえることができると思うと興奮する」と笑みを浮かべた。ナイキと契約していることから代表チームの同僚に用具を提供するなど、若くしてリーダー的な役割も担う２３歳は日本代表の大谷翔平（ドジャース）についても言及。「歴代最高の選手だと思う。対戦できる場面は限られていると思うが、彼のプレーを見ることは非常に楽しみにしている」と話した。