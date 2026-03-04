JOY、日経平均株価が大暴落で嘆き「資産もしっかり爆下がり」「やばくないか？」
人気タレントのJOYが3日、自身の公式Xを更新し、日経平均株価の暴落を受け、持ち株も下がっていることを嘆いた。
【Xより】やばくないか？持ち株の利益飛んだ…日経平均の大暴落で嘆くJOY
定期的に株について報告するJOYは今回、「【速報】日経平均爆下がりで仕事終わって株見たら資産もしっかり爆下がり。悪寒が凄い時みたいな震えの症状が出てます」と報告。
続けて「ちょっと待って日経平均先物の暴落具合やばくないか？保有のPTSがすでにどえらいことになってるんだけど。明日のJOYは一体どうなっちゃうの？みんなも大丈夫か？」とファンを心配しつつ焦っている。
そして、その予想通り、本日4日の日経平均株価の前場はマイナス2100円の大暴落となった。
投資にハマるJOYは2025年4月7日、当日の日経平均株価が一時、2900円を超える大幅な下落もあり、「投資してるみんな、この下げの中どう対応してる？瞳を閉じて耐えてる？泣きながら売った？もしくは余力あって買ってる？そもそも上手くポジション調整してたからくらってない？僕は山手線で音楽聴きながら泣いてます」と暴落の影響を受けたことを伝えると、ネット上では心配する声が出ていた。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している、
