「サブウェイ」リニューアルを発表 3・18からモーニングに「サンドセット」新登場ほか
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は18日より、リニューアルを実施。新セットを展開する。きょう4日、発表した。
【表】「サブウェイ」リニューアルの内容
リニューアルは、「モーニングセット」に通常のレギュラーサイズのサンドイッチを対象とした「サンドセット」（税込580円）を新たに展開する。単品価格より最大200円得になる（「アボカドベジーサンドとドリンク単品の場合）。また、「昼得セット」の対象メニューを8種類から12種類に拡大する。
このほか、「モーニング」ドリンクセットと「昼得セット」について値上げを実施。「モーニングセット」のドリンクセットについて、「たまごチーズサンド＆ドリンク」「たまごハムサンド＆ドリンク」390円を、30円プラスした420円となる。また、「昼得セット」についても価格を改定するとした。
