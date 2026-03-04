テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた３日の強化試合で阪神を５―４で破ったことを報じた。

スタジオには、横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍しＷＢＣに３回出場した内川聖一氏がゲスト出演した。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「ド素人的な質問をしたいんですけど」と切り出し「メジャーリーガー固めるんじゃなくてですね。ちょうど５人いるじゃないですか。そうすると、１人置きにするとどこからでも長打が出ていくっていう。何かのヒットをきっかけに、その後、長打みたいな感じで…例えば、１人置きにするみたいな作戦というのは、あんまり良くないんですか？」と打順の起用法について尋ねた。

内川氏は「そうですね、やはり、バッティングがいい選手を上位に置きたい。やっぱり試合の中で回数を打席に立たせたいというのはあると思うんですよね。狙いとしては、やはり昨日もあったんですけども、下位打線からしっかり流れを作って、上位打線というところになってくると、得点が複数得点になっていくんですよね。昨日の試合でも、源田選手がフォアボールを選んで。中村選手がバントして、大谷選手は残念ながら、あの凡退しましたけど、近藤選手がヒットを打ってっていうところになってきますと、どんどんチャンスがこう積み重なっていくというような形になりますから。なので、やはりこう上の方にバッティングがいい選手が上がっていくという形になっていると思います」