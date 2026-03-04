メントール配合でひんやり。ハーバーが、くずれ・テカリに強いリキッドファンデ発売
ハーバー研究所は4月20日、無添加ミネラルカラーのリキッドファンデーション「ウォータープルーフファンデーション」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。
ウォータープルーフファンデーション
同商品は、皮脂や汗に強いウォータープルーフ処方で、メントール配合により肌にひんやりとした清涼感を与えるファンデーション。
塗布後はサラサラとしたセミマット肌に仕上がるため、仕上げのフェイスパウダーは不要。皮脂吸着パウダーがテカリやメイク崩れを防ぎ、顔色アップパウダーがくすみをカバーする。SPF30/PA+++の紫外線ガード機能に加え、ビタミンC誘導体などの美容成分も配合した。
価格は25gで3,300円。
