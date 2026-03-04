スピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムで５〜８日に開催される世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役を退く意向を表明した。「私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」とつづった。

高木が「区切り」とした世界選手権は、世界オールラウンド選手権として男子は１８００年代終盤、女子は１９３６年から実施されてきた伝統の大会だ。距離ごとに勝者を決める五輪などと異なり、４距離（女子は５００、１５００、３０００、５０００メートル）のタイムを５００メートルあたりに換算し、合計ポイントの少なさを競う。原則として毎年行われてきたが、２０２０年から世界スプリント選手権と統合。隔年で、２部門が同一大会で実施される形式となった。

高木が出場するオールラウンド部門は５００、１５００、３０００、５０００メートルの４距離の総合成績で争う。スプリント力と持久力の双方を求められる。スピードスケートの本場・欧州では五輪に匹敵する権威があり、勝者は「キング（クイーン）・オブ・スケート」の称号を得て、尊敬を集める。高木は２０１８年に男女を通じ、日本選手として初の総合優勝を果たしている。

今大会のオールラウンド部門の女子は日本時間の７、８日に実施。７日午後９時５分から５００メートル、同１０時２０分から３０００メートル。８日午後９時半から１５００メートル、同１１時１２分から５０００メートルが予定されている。