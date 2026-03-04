ロッテは、5月16、17日に行われるオリックス戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）を対象に、「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万2000枚販売すると発表した。

ワッペンステッカーは3種類1セットのオリジナルデザインで、マリーンズのユニホーム姿のピカチュウ、球団イニシャルロゴ「M」とピカチュウ、さらにピカチュウと球団パートナーポケモンのキャモメをあしらった特別仕様となっている。グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能で、グッズ有無による金額差はない。シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象で、グッズ付きチケットチケット1枚につき「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー」3枚1セットを受け取ることができる。

また、5月15〜17日の3連戦は、ゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」発売30周年を記念した「ポケモン30周年スペシャル企画」の対象試合で、プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み、各球場でのポケモン特別演出試合の開催をはじめ、球団ユニホームを着用したピカチュウや各球団のパートナーポケモンをデザインしたオリジナルグッズの販売、「ポケモンGO」スペシャルイベントなどを実施予定。特別演出試合ではピカチュウの来場も予定している。