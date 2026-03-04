お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が3日、自身のXを更新。「飛ぶぞ」の投稿に、反響の声が集まっている。

真栄田は「湯船につかって体があったかくなって来た頃に、頭に炭酸水かけてみ 『飛ぶぞ』」とつづり、湯船につかって強炭酸水のペットボトルを握っているショットも掲載した。

「飛ぶぞ」は、元プロレスラーの長州力が18年放送のバラエティー番組で北海道を訪れた際、ホタテ貝柱料理の食レポをした際、「食ってみな、飛ぶぞ！」と表現し、広まった。それ以来、おいしすぎるものを食べた時や突き抜けるほど素晴らしいことなどを意味する言葉として「飛ぶぞ」がしばしば使われるようになった。

この真栄田の投稿に対し「やってみます」「気持ちよさそう やってみよ」「強炭酸水で脳天直撃…！！最高の贅沢ですね」「これにはれっきとした科学的根拠があります」「気持ちよさそうな やってみよ」「試してみたいです！」「なんかやってみたい」「それは飛びそうじゃ！」などとさまざまなコメントが寄せられている。

このポストは4日11時15分現在、表示回数が1510万超に達する反響となっている。