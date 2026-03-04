抱腹絶倒の冗談音楽会！茅ヶ崎で「ズーラシアンブラス・ショー」を開催
ズーラシアンブラスは5月17日、「ズーラシアンブラス・ショー」を茅ヶ崎市民文化会館(神奈川県茅ヶ崎市)で開催する。
ズーラシアンブラスショー
指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。普段の「音楽の絵本」コンサートでは真面目なクラシックから冗談音楽まで、さまざまな楽曲を組み合わせているが、今回は真面目なクラシックは一切演奏せず、「冗談音楽」一本に振り切った抱腹絶倒の音楽ショーとなる。
サキソフォックス ラトゥール
動物たちのコミカルなパフォーマンスと確かな演奏技術が融合した内容で、2025年にSNSで合計1,200万回再生を超えた「ボレロ」のパフォーマンスを彷彿とさせる演目など、笑いに満ちたプログラムで展開する。
パーカッション ナマケモノ
出演はズーラシアンブラスのほか、サキソフォックスやピアノの弦うさぎベスら。チケット料金は大人4,000円、学生3,500円、子ども2,500円で、スーパーキッズチケットセンター等で販売する。0歳から入場可能。
ズーラシアンブラスショー
指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。普段の「音楽の絵本」コンサートでは真面目なクラシックから冗談音楽まで、さまざまな楽曲を組み合わせているが、今回は真面目なクラシックは一切演奏せず、「冗談音楽」一本に振り切った抱腹絶倒の音楽ショーとなる。
動物たちのコミカルなパフォーマンスと確かな演奏技術が融合した内容で、2025年にSNSで合計1,200万回再生を超えた「ボレロ」のパフォーマンスを彷彿とさせる演目など、笑いに満ちたプログラムで展開する。
パーカッション ナマケモノ
出演はズーラシアンブラスのほか、サキソフォックスやピアノの弦うさぎベスら。チケット料金は大人4,000円、学生3,500円、子ども2,500円で、スーパーキッズチケットセンター等で販売する。0歳から入場可能。